Roth terá três reforços para jogo contra o Corinthians

Eles voltarão a ser relacionados no Cruzeiro após cumprirem suspensão na rodada passada por causa do terceiro cartão amarelo - o time mineiro empatou com o Flamengo, por 1 a 1, sábado à noite, no Engenhão.

Os três jogadores vão retomar as atividades com os demais companheiros nesta segunda-feira, após ganharem folga no domingo. A delegação cruzeirense desembarcou em Belo Horizonte, na manhã de domingo, e foi liberada para reapresentação somente na tarde desta segunda.

Com 40 pontos na tabela, o Cruzeiro praticamente acabou com qualquer chance de rebaixamento, ao abrir 13 pontos de vantagem sobre o Sport, primeiro time dentro da zona da degola. Por outro lado, o time tem poucas chances de brigar por uma vaga no G4. A última equipe dentro da zona de classificação para a Libertadores é o São Paulo, com 52 pontos.