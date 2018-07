Roth testa Rafael Donato no time titular do Cruzeiro

Donato treinou no time principal por causa da ausência de Mateus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deverá ser o companheiro de Victorino no duelo a ser disputado no Estádio Independência.

A defesa contará ainda com Everton na lateral-esquerda e Leo, mantido no lado direito. Leo ficará com a vaga na posição, apesar do retorno de Diego Renan, recuperado de dores musculares.

No treino desta quarta, Roth chegou a testar Tinga no meio-campo, mas Willian Magrão no setor. Charles também foi sacado durante a atividade, mas deverá atuar ao lado de Magrão no sábado. No ataque, a dúvida é Anselmo Ramon. Ele sentiu um desconforto muscular e virou dúvida.

Assim, o Cruzeiro entraria em campo escalado com Fábio; Leo, Rafael Donato, Victorino e Everton; Leandro Guerreiro, Charles, Willian Magrão e Montillo; Fabinho e Wellington Paulista.