Roth treina com Guiñazu e Sobis no meio-campo do Inter O meia Rafael Sobis deverá retornar ao time titular do Internacional no sábado, na partida contra o Santos, em Porto Alegre. O jogador treinou com a equipe principal no coletivo comandado pelo técnico Celso Roth nesta quarta-feira e deverá ser confirmado no meio-campo para o jogo do final de semana.