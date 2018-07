Roth vê atuação 'razoável' do Inter e reclama de pênalti não marcado em Curitiba

"Jogo aqui é sempre muito difícil. Saímos na frente. O Atlético veio para cima por obrigação. Nos comportamos muito bem, mas erramos coletivamente no final do primeiro tempo e depois no início do segundo tempo", reconheceu o treinador, em entrevista coletiva, na qual pouco depois enfatizou: "Tivemos rendimento bem interessante. Não acho que tenhamos jogado tão mal. Foi razoável, mas poderia ter sido melhor em termos de placar".

O Inter abriu o placar contra o Atlético-PR com um gol marcado por Valdívia já no primeiro minuto de jogo. E, quando vencia por 1 a 0, viu o uruguaio Nico López cair na grande área em uma disputa de bola com Weverton após ser lançado pelo lado direito. Na jogada, o árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf preferiu marcar apenas escanteio e não viu falta do goleiro, mas Roth disse que o juiz errou.

"Não sei por que o juiz não marcou. Quem tinha que ver, não viu. Eu não critico, não me cabe. Eu só achei que foi pênalti. Mas o árbitro tem seu critério, não interferiu em praticamente nada. O árbitro foi muito bem tirando esse lance", analisou.

Com a derrota sofrida fora de casa, o Internacional estacionou nos 27 pontos e está logo acima da zona do rebaixamento, em 16º lugar. Nesta quinta-feira, o time volta a campo para encarar o Vitória, às 21 horas, no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Brasileirão.