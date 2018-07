Roth vê preparação do Inter no caminho certo Mesmo com a disputa simultânea do Brasileirão, o Inter já está com a cabeça no Mundial de Clubes, no qual fará sua estreia no dia 14 de dezembro, contra adversário ainda indefinido, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. E, para o técnico Celso Roth, a preparação da equipe gaúcha para a competição está no caminho certo.