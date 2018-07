Rótulo de time a ser batido desafia Corinthians contra Atlético-PR

Líder do Brasileirão com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, o Corinthians recebe o Atlético-PR, na Arena Corinthians, às 19h, ciente de que virou o time a ser batido na competição e sendo comparado com alguns elencos campeões. Os jogadores admitem que existem algumas semelhanças com o Corinthians de 2015.

"Só mudaram as peças. A forma da equipe jogar, a parte tática e o comprometimento dos atletas são os mesmos. Muitos falam que a equipe não tem a mesma qualidade, mas nosso time atual tem jogadores que se dedicam muito", comparou Jadson, que, assim como acontece nesta temporada, foi importante no time campeão brasileiro comandado por Tite.

Membros da comissão técnica que estavam no Corinthians em 2015 e que continuam até hoje admitem que existem semelhanças também fora de campo. A união entre os jogadores no dia a dia e o bom relacionamento com a comissão técnica tem chamado a atenção e apontado como algo que ajuda nos bons resultados.

Mas falar em título neste momento parece um assunto proibido entre os corintianos. "Temos mais de um turno pela frente e, como já sabem, pensamos jogo a jogo e nosso pensamento está só no Atlético-PR", avisou Fábio Carille.

Apesar da sequência de 27 jogos de invencibilidade e a conquista de 35 pontos em 39 disputados no Brasileirão, existe ainda uma desconfiança em relação ao elenco corintiano por muitos torcedores. Para o jogo deste sábado, são três desfalques importantes: Pablo, Guilherme Arana e Rodriguinho.

O zagueiro sofreu uma contratura na coxa direita e deverá ficar fora por até uma semana. O lateral-esquerdo e o meia cumprirão suspensão.

Chances para Pedro Henrique, Moisés e Marquinhos Gabriel, que entram na equipe. "Um grupo vencedor não se faz só com 11 jogadores. Tem de ter elenco forte e isso já foi demonstrado em outras ocasiões, como contra Vasco e Cruzeiro, quando também tínhamos desfalques", destacou Marquinhos.

Mais uma vez a arena estará lotada. Serão mais de 35 mil corintianos apoiando o time. Vai ser o 12.º jogo seguido em casa que o Corinthians atua diante de um público superior a 35 mil presentes.

A partida marca a estreia do técnico Fabiano Soares no comando do Atlético-PR. O volante Matheus Rossetto, machucado, e o zagueiro Thiago Heleno, suspenso, são desfalques.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x ATLÉTICO-PR

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel, Maycon, Jadson, Marquinhos Gabriel e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio, E. Henrique e Lucho; Nikão, Pablo e Ederson. Técnico: Fabiano Soares.

Juiz: Sandro Meira Ricci (SC).

TV: Pay-per-view.

Horário: 19 horas.

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.