Roubo da Jules Rimet inspirou enredos de carnaval, filmes e livros

SÃO PAULO - O roubo da Jules Rimet poderia ser obra de ficção, com seus personagens corriqueiros e atrapalhados e cenários típicos de um Rio de Janeiro que já se foi. O tema futebol, sem dúvida, convidaria boa parte dos brasileiros apaixonados pelo esporte a se esforçar para descobrir ou imaginar um final para a história.

Mas a arte sabe imitar a ficção e às vezes atribui a ela mais sabor com peripécias inimagináveis. Para a comédia, por exemplo, o episódio foi e é um prato cheio. Quem não se lembra do filme produzido pela turma do Casseta & Planeta, 'A Taça do Mundo é Nossa', de 2003? Em uma sátira ao regime militar, o roubo da taça é planejado para desmoralizar o ufanismo. Outros longas, como 'O inacreditável roubo da Taça', do diretor Caito Ortiz, também estão sendo produzidos para recordar o episódio.

Mesmo logo depois do roubo, em 1985, a escola de samba Caprichosos de Pilares, do Rio, resolveu lembrar a história nos versos de seu samba enredo 'E por falar em saudade', do carnavalesco Luiz Fernando Reis. Entre as "coisas que sumiram do dia a dia", estavam "a gasolina barata, aquela Seleção Nacional, e derreteram a Taça na maior cara de pau..."

LITERATURA

Na literatura, o jornalista Anélio Barreto teve a ideia de escrever um livro infanto-juvenil e logo encontrou um bom tema. "Eu procurei lembrar o que mais fascina os brasileiros e achei que, sem dúvida, era o futebol. Aí me ocorreu a Jules Rimet", conta. 'O Roubo da Taça', de 1998, coloca Sherlock Holmes e Pelé lado a lado e reserva surpresas ao leitor. "Na história que criei, a Taça não volta para o Brasil. Ela é encontrada, mas em outro lugar", revela Anélio. O motivo e o local misterioso onde a tão cobiçada peça vai parar, porém, ele prefere manter em segredo. Talvez por isso a última edição do livro esteja esgotada. No fundo, todos gostariam que a Jules Rimet estivesse inteira, seja lá onde for.