Roura relaciona Xavi e pede tranquilidade no Barcelona Sem esconder a preocupação com o jogo desta terça-feira, o auxiliar técnico do Barcelona, Jordi Roura, pregou tranquilidade nesta segunda e pediu aos seus jogadores para que não confundam intensidade com precipitação na partida contra o Milan, no Camp Nou, na volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.