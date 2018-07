Roy Makaay anuncia aposentadoria aos 35 anos

O atacante Roy Makaay, do Feyenoord, decidiu se aposentar ao término da temporada 2009/2010, encerrando uma carreira de 253 gols marcados nos 17 anos em que defendeu cinco clubes diferentes. Makaay, que marcou seis gols em 45 partidas pela seleção holandesa, anunciou nesta segunda-feira que se tornará técnico das categorias de base do time de Roterdã na próxima temporada.

Com 35 anos, Makaay iniciou a sua carreira no Vitesse Arnhem, da Holanda, antes de se transferir para o futebol espanhol, onde defendeu o Tenerife e o Deportivo La Coruña. Ele também passou pelo Bayern de Munique antes de ser contratado pelo Feyernoord há três anos. Makaay é autor do gol mais rápido da história da Liga dos Campeões da Europa. Em 2007, ele marcar para o Bayern aos 11 segundos de uma partida contra o Real Madrid.

"Não estamos apenas dizendo adeus a um jogador do Feyenoord, mas a uma jogador que em 17 anos tornou-se um jogador de alto nível europeu", afirmou Leo Beenhakker, técnico do time holandês. Ele disse que Makaay vai trabalhar nas categorias de base do Feyenoord enquanto estudará para obter o certificado de treinador.

Makaay espera terminar a sua carreira conquistando o título da Copa da Holanda, no dia 6 de maio. O time de Roterdã perdeu o primeiro jogo da final para o Ajax, em Amsterdã, por 2 a 0, no domingo. "Não será fácil superar um resultado negativo de 2 a 0, mas eu tenho um bom sentimento de que eu posso ter um belo fim na minha carreira", disse Makaay.