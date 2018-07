Royal Emirates completa compra do Getafe por 90 milhões de euros

O clube será rebatizado de "Getafe Team Dubai" após a aquisição pela Royal Emirates, um grupo investidor presidido pelo xeque Butti Bin Suhail Al Maktoum.

O Getafe terminou a temporada espanhola passada em sexto lugar, mas na atual ocupa a 14a posição na tabela, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

O clube da periferia de Madri atrai o menor público na série A do futebol espanhol.

O acordo envolvendo o Getafe é o terceiro que resulta em compra estrangeira de um time da liga espanhola no último ano, após a venda do Málaga a um membro da família real do Catar e da transação do Racing de Santander com um empresário da Índia.