Rua Javari é vistoriada para receber seleções da Copa

"Somos candidato a receber uma seleção da Copa como Centro de Treinamento. Claro que a Javari precisa passar por adaptações, mas com a parceria com um hotel em condições de ser habilitado pela Fifa, temos boas chances", disse o diretor de relações institucionais do Juventus, Fábio Lepique.

Durante o fim de semana, o CL visitou sete cidades candidatas a Centro de Treinamento de Seleções (CTS) em São Paulo. Os técnicos passaram por Campinas, Vinhedo, Barretos, Santo André, Guaratinguetá e Taubaté, além da capital.

De acordo com o COL, ps técnicos vistoriaram itens como tribuna de imprensa, vestiários, sala de musculação, drenagem e tipo de gramado do campo. Os candidatos aprovados nesta terceira janela de inscrições entrarão na próxima versão do Catálogo Oficial, um guia oferecido às seleções para a escolha do local de treinamento durante sua participação na Copa da Mundo.

Em agosto, o COL lançou a primeira versão do Catálogo, com 54 opções aptas em todo o Brasil, sendo 20 no Estado de São Paulo.