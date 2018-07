Rubén Amorim exalta 'excelente ambiente' da seleção de Portugal

SÃO PAULO - Depois de um descanso, os três jogadores do Real Madrid que conquistaram o título da Liga dos Campeões da Europa, no último sábado, se juntaram nesta quinta-feira à seleção portuguesa. Pepe, Fábio Coentrão e Cristiano Ronaldo chegaram à concentração em Óbidos, o que foi comemorado pelo meia Rubén Amorim.

"É notório que a seleção tem um excelente ambiente. É bom estarmos todos juntos, os 23, até porque teremos um jogo importantíssimo com a Grécia no Jamor", disse Rubén Amorim, citando o amistoso de sábado, em Oeiras. Nesta quinta, o meia fez treino de condicionamento, apenas, porque está com uma lesão muscular na perna direita.

No amistoso, is portugueses voltarão a enfrentar a Grécia em casa pela primeira vez desde a derrota por 1 a 0 na final da Eurocopa de 2004. Desde o dia fatídico, as duas equipes só se encontraram uma vez, em Düsseldorf, na Alemanha, com nova vitória grega por 2 a 1.

Rubén Amorim minimiza a pressão por vitórias e diz que os jogadores de Portugal já estão acostumados. "Representar a seleção implica sempre a mesma pressão. Não é algo que mude. Todos os convocados jogam em grandes clubes e estão habituados à pressão. Estamos a encarar este Mundial pensando jogo a jogo. Na maioria das fases finais, as equipas crescem com o decorrer da prova e é isso que queremos fazer", avisou o meia do Benfica.

Mas Portugal não terá muito tempo para evoluir na Copa. Logo de cara, a seleção do técnico Paulo Bento pega a forte Alemanha na Arena Fonte Nova, dia 16 de junho, em Salvador. Depois, joga contra os Estados Unidos na Arena Amazônia, em Manaus, e fecha a primeira fase no Mané Garrincha, diante de Gana, em Brasília.

BOLETIM MÉDICO

Portugal treinou nesta quinta-feira sem outros quatros jogadores: Cristiano Ronaldo (mialgia na coxa esquerda) e Raul Meireles (mialgia na coxa direita) fizeram treino de reabilitação no hotel. Hugo Almeida, com distúrbio intestinal, ficou de repouso, enquanto João Moutinho (também mialgia na coxa direita) fez treino de condicionamento físico.