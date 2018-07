Rubens Lopes se licencia da Ferj para viajar e nomeia conselheiro do Flamengo Em meio a uma disputa política com o Flamengo, a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) vai amanhecer nesta terça-feira com um novo presidente. Rubens Lopes, aliado de Eurico Miranda, pediu licença do cargo para realizar uma viagem de 11 dias à Europa, deixando a cadeira com Izamilton Mota Gois, conselheiro do Flamengo.