Rubin Kazan avança na Liga Europa; Zenit é eliminado

Com e eliminação do Levante, a Espanha não tem mais representantes na Liga Europa, depois de ver dois times de lá (Atlético de Madrid e Athletic Bilbao) decidirem a ultime edição do torneio.

Já o desempenho do Rubin Kazan é o melhor da história do clube em competições europeias, uma vez que o time nunca havia chegado às quartas de final. Nesta quinta, a vitória veio com gols do venezuelano Rondón, aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, e do russo Dyadyun, aos 7 da segunda etapa.

Outro time russo que abriu o dia de jogos da Liga Europa não teve a mesma sorte. O Zenit até venceu o Basel por 1 a 0 em São Petersburgo, gol do belga Witsel, mas foi eliminado por conta da derrota por 2 a 0 no jogo de ida, da Suíça.

Mesmo com Hulk em campo, foi Shirokov o escolhido para bater um pênalti a cinco minutos no fim do jogo. Ele cobrou no meio do gol, Sommer defendeu, e garantiu a classificação suíça. O detalhe é que os russos jogaram com um jogador a mais durante todo o segundo tempo.