Rubin Kazan vence e embola grupo do Barcelona na Liga O Rubin Kazan se manteve vivo na Liga dos Campeões ao vencer o Copenhagen, por 1 a 0, nesta quarta-feira, diante de sua torcida. A vitória embolou a situação do Grupo D, do Barcelona, que enfrentará o Panathinaikos mais tarde. Se vencer, o time espanhol garantirá a classificação para as oitavas de final.