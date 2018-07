Rubinho Barrichello acompanha treino do Corinthians nos EUA

Campeão da última temporada da Stock Car, o piloto Rubinho Barrichello está em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhado pelos dois filhos, que vão disputar uma competição de kart. O brasileiro também se prepara para as 24 horas de Daytona, na próxima semana, e aproveitou para conferir de perto o treinamento do Corinthians. "O Tite conhece 50% desse grupo. Ele já tem experiência e terá tempo para se ambientar. Tem tudo para dar certo", disse.

Corintiano de coração, o piloto aprovou o retorno do comandante ao clube do Parque São Jorge e tem grande expectativa para 2015. "Com o Tite de volta, o pensamento é muito positivo para a temporada. Na minha opinião, o grupo vai ficar muito forte mentalmente", explicou, ciente de que foi com a presença do treinador que o Corinthians chegou ao título mundial e da Copa Libertadores em 2012.

Rubinho acredita que a pré-temporada do Corinthians nos Estados Unidos vai ser importante para a sequência da temporada. "O Tite está levando tudo isso muito a sério. Ele tem tudo para poder voltar aos tempos de glória", afirmou o piloto, na torcida para que o clube conquiste alguns títulos em 2015.