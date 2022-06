Rüdiger revela interesse do Barcelona em sua contratação: 'Para mim, era Real Madrid ou nada'

Campeão espanhol e europeu, o Real Madrid apresentou nesta segunda-feira seu primeiro grande reforço para a próxima temporada: o zagueiro alemão Antonio Rüdiger, ex-Chelsea, de 29 anos. O defensor chegou elogiando a grandeza do clube merengue, garantindo que está preparado para a pressão, e que havia interesse do rival Barcelona em sua contratação.

O defensor passou por exames médicos e foi ao gramado do estádio Santiago Bernabéu para as tradicionais embaixadinhas. Ainda exibiu uma faixa do clube escrita "Madridista" antes de receber a camisa 22 das mãos do presidente Florentina Pérez e assinar o contrato por quatro temporadas.

"Houve interesse do Barcelona, mas eu falei para o meu irmão (seu representante) que era Real Madrid ou nada. Ver todos aqueles campeões ensina qual é o único objetivo do clube: a vitória. E eu quero fazer parte disso", disse. "Quando a final da Liga dos Campeões foi disputada, eu já sabia que ia para o Real Madrid e estava torcendo por eles. Eu amei que eles ganharam", contou.

As conversas do agente com o clube espanhol começaram em setembro do ano passado, mas o zagueiro revela que definiu sua transferência há dois meses, após um papo com o técnico do time, Carlo Ancelotti.

"A primeira vez que meu empresário teve contato com o Real Madrid foi em setembro do ano passado. A segunda vez falei diretamente com o Ancelotti, foi em abril e esse foi o momento mais importante, porque foi quando tomei a minha decisão e decidi jogar no clube", revelou. "O Ancelotti me queria aqui, disse que confiava em mim e que eu poderia ajudar muito ele e a equipe. Na minha idade, isso é o suficiente. Estamos falando de Ancelotti! No Real Madrid haverá competição, mas estou pronto para lutar pelo meu lugar."