Rudnei sofre lesão na coxa direita e desfalca o Cruzeiro O Cruzeiro sofreu uma baixa para a partida contra o Boa, sábado, em Varginha, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. O departamento médico do clube confirmou nesta sexta-feira que o volante Rudnei vai desfalcar o time no fim de semana após sofrer um estiramento grau 1 na coxa direita.