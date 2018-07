Rueda confirma Guerrero fora do Fla-Flu e relaciona Vinicius Junior

O Flamengo não poderá contar com Paolo Guerrero no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã. O técnico Reinaldo Rueda explicou que o atacante peruano ainda se recupera de dores na coxa esquerda e vai seguir de fora do time.

"Paolo, no jogo contra o Bahia, saiu no segundo tempo apresentando dores no músculo posterior da coxa e está nesse processo de reabilitação. Ontem tentou treinar e apresentou pequenas dores. Está com o departamento médico e veremos como será a evolução. Já está liberado do jogo de amanhã (quarta-feira)", disse.

A ausência de Guerrero tem um peso considerável para o ataque do Flamengo, mas ao menos Rueda contará com um reforço para o setor ofensivo. Vinicius Junior está recuperado de entorse no joelho direito, sofrida no início de outubro, e poderá ser aproveitado no Fla-Flu. Ele iniciará o clássico no banco de reservas, mas deverá ser aproveitado durante o duelo.

"Vinicius cumpriu sua fase de transição e participou do trabalho com a equipe, mas é difícil iniciar. O treinamento é diferente de um jogo em altíssimo nível contra o Fluminense. É possível que tenha alguns minutos. Ele está relacionado para a partida", confirmou o técnico colombiano.

Já o atacante Geuvânio, que foi titular no fim de semana contra o São Paulo, nem foi relacionado para o clássico, pois sentiu o desgaste físico da partida, válida pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, Rueda explicou que o fato de ser "visitante" no clássico, ainda que disputado em um campo neutro, vai interferir na estratégia do Flamengo.

"A premissa básica é sempre estabilizar a equipe posição a posição, com característica de jogo. Seremos 'visitantes' e buscaremos outras alternativas sempre. Geuvânio fez 45 minutos contra o São Paulo e não teve chance de se recuperar bem. Ele é um jogador importantíssimo, mas não vinha tendo uma sequência de jogos", comentou o treinador.

Rueda também teceu elogios ao Fluminense. "Penso que seja um rival com muita boa estrutura e orientação. É um conhecimento bilateral. Nós os conhecemos e eles nos conhecem. Não há nenhum mistério. Se conhece a característica dos jogadores, o estilo de jogo, as qualidades e as deficiências. Tudo passará por um jogo inteligente e de grande aplicação", analisou.