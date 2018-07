Rueda confirma retornos de Diego e Juan ao Flamengo contra o Coritiba

O treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda, deverá contar com os retornos do meia Diego, convocado para os amistosos da seleção brasileira contra o Japão e a Inglaterra - este último disputado nesta terça e que terminou empatado em 0 a 0, na terça - e do zagueiro Juan (lesionado) ao time que enfrentará o Coritiba, nesta quinta, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

No entanto, Rueda - em entrevista coletiva concedida no CT do Ninho do Urubu, no Rio, nesta quarta, antes do embarque da delegação para Curitiba - não revelou se o meio-campista iniciará o duelo entre os titulares ou ficará no banco de reservas no duelo válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Diego tem uma grande disposição e chegará para jogar. Vamos avaliar depois de viagem como chega, para conversarmos com ele, se vai ser titular ou reserva. Depende de como chega. Sua experiência e sua capacidade neste momento tão difícil serão importantes", revelou o treinador flamenguista.

Reinaldo Rueda também confirmou a volta do zagueiro Juan ao time titular. O defensor, de 38 anos, vinha sendo poupado pelo desgaste muscular provocado pela temporada, mas treinou normalmente com o restante do elenco nesta quarta - ele foi um dos poucos atletas a ser aplaudido por um grupo de torcedores que protestou na entrada do CT nesta manhã - e está à disposição da comissão técnica para atuar.

"Depois do jogo em São Paulo, Juan fez três treinamentos bem positivos, superando suas limitações físicas. Creio que já esteja apto a jogar. Felizmente, poderemos contar sua experiência e tranquilidade. Esperamos que isso fortaleça o comportamento da equipe e de seus companheiros do setor defensivo", projetou o técnico.

O Flamengo ocupa a sétima colocação no Brasileiro, com 50 pontos. Apesar de estar no grupo das equipes que obtêm vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o time rubro-negro é pressionado na tabela pelo Vasco, que tem 49 pontos e está na oitava posição, além de Bahia (nono colocado com 46) e Atlético Mineiro (10.º, também com 46 pontos).