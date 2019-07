Rueda critica postura do Chile: 'Perdemos o jogo nos primeiros vinte minutos'

O técnico Reinaldo Rueda afirmou que a derrota do Chile para o Peru na semifinal da Copa América, por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, foi fruto de um mau começo de partida e da grande atuação do goleiro Gallese. Segundo o treinador colombiano, sua equipe não entrou concentrada na partida.

"Acho que perdemos o jogo nos primeiros vinte minutos. Não entramos na partida. Não mostramos a agressividade de outros jogos. No segundo gol deles, o resultado ficou resolvido. Eles ficaram com a vantagem psicológica, além do goleiro estar em uma grande noite, ao impedir pelo menos cinco oportunidades de gol. Eles mereceram a vitória, pois foram eficazes", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Segundo Rueda, alguns jogadores chilenos começaram a partida de olho no jogo de domingo. "Talvez com receio de uma contusão ou de um cartão. Fomos surpreendidos pelo Peru. Só fomos reagir depois do segundo tempo, quando não havia mais condições. Talvez um gol poderia ter nos dado motivação, mas o goleiro não deu chances."

O técnico não quis fazer nenhum tipo de comparação deste jogo com o amistoso disputado em outubro do ano passado, em Miami, onde os peruanos também venceram o rival chileno por 3 a 0. "Só quatro jogadores de hoje estiveram naquela partida. Não podemos fazer ligação entre um jogo e outro."