Rueda diz que Flamengo precisa recuperar mística de 'não aceitar derrotas'

O técnico Reinaldo Rueda aproveitou a vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Bahia, a segunda consecutiva da equipe no Campeonato Brasileiro, para celebrar a superação de momentos difíceis, como o revés para o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. O treinador destacou que o time precisa recuperar a sua mística de "não aceitar as derrotas".

"Com todo respeito aos rivais difíceis, mas o Flamengo precisa lutar para ganhar os seus pontos. É a mística que o Flamengo precisa recuperar. De ser mau perdedor, de não aceitar as derrotas e buscar grandes metas", afirmou Rueda após a goleada no estádio Luso-Brasileiro.

O treinador também exaltou a atuação de Diego, autor de dois gols, celebrando a recuperação do meia, apontado como um dos vilões da finalíssima da Copa do Brasil, quando perdeu um pênalti contra o Cruzeiro. "Diego é um ícone, uma referência para nós. Teve caráter de pegar a bola e bater", disse.

Os outros gols do time foram de Réver, zagueiro que teve a sua importância para a equipe destacada por Rueda. "O Réver é um líder que contagia e transmite. Tem essa mística de seguir à frente e estimulamos para que passe isso ao time", comentou o treinador.

Rueda também defendeu o atacante peruano Paolo Guerrero, que completou o quinto jogo consecutivo sem marcar gols pelo Flamengo. "O Guerrero precisa ser aplaudido pelo esforço que vem fazendo. Tem enfrentado uma carga física e mental enorme pelos jogos decisivos com o Peru", declarou.

A goleada sobre o Bahia levou o Flamengo aos 46 pontos, em sexto lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o São Paulo, no Pacaembu, pela 30ª rodada.