Rueda evita confirmar Muralha como titular do Flamengo na Colômbia

O técnico do Flamengo, Reinaldo Rueda, demonstrou ter dúvidas sobre a manutenção de Alex Muralha como titular na partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Junior Barranquila, na quinta-feira, na Colômbia. O goleiro havia herdado a posição do titular Diego Alves, que fraturou a clavícula na vitória por 2 a 1 sobre os colombianos, no Maracanã (quinta passada), e ficará dois meses afastado.

A incerteza do treinador foi motivada pelas falhas do goleiro flamenguista na derrota de virada por 2 a 1 para o Santos, na noite deste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 37.ª rodada do Brasileirão. O resultado coloca em risco a classificação da equipe rubro-negra à Copa Libertadores do ano que vem pela competição nacional.

Aos 10 minutos de jogo, Muralha tentou driblar o atacante Ricardo Oliveira, perdeu a bola e propiciou o primeiro gol santista, assinalado por Bruno Henrique. Depois, no segundo tempo, o goleiro não segurou chute de Arthur Gomes, jovem que havia acabado de entrar na partida.

"O futebol é assim, sempre imprevisível. Não posso assegurar nada. Temos que trabalhar esses dias que temos e quarta-feira tomar a decisão para o jogo de quinta. Saber esperar, valorizar, avaliar com o jogador e falar com todo o grupo para tomar a decisão", projetou Reinado Rueda em entrevista coletiva depois da partida, pedindo também equilíbrio e controle para superar o momento.

Se definir pela saída de Alex Muralha, o treinador do Flamengo terá que optar por um goleiro que não atua desde dezembro de 2015. Trata-se de César, campeão pelo clube carioca da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2011, que teve o nome retirado da Sul-Americana pela comissão técnica para a entrada de Diego Alves. Agora, o Flamengo solicita a reinscrição do Flamengo junto à Conmebol.

Sem Thiago - jogador que vinha revezando a posição com Muralha antes da chegada de Diego Alves -, que ainda se recupera de contusão e não deverá ter condições de atuar em Barranquilla, o time rubro-negro terá de colocar Gabriel Batista, goleiro da equipe sub-20, como reserva na competição sul-americana, caso tenha o pedido indeferido pela Conmebol.