Rueda faz elogios e Muralha ganha apoio da torcida do Flamengo

O goleiro Alex Muralha voltou a ganhar uma chance entre os titulares do Flamengo no domingo, diante do Sport. Criticado pela torcida e pela imprensa, o jogador recebeu a oportunidade porque o titular Thiago sofreu uma fratura no punho esquerdo no treino de sexta-feira. E, ao voltar ao gol rubro-negro, Muralha recebeu elogios do técnico Reinaldo Rueda, dos companheiros de time e até de boa parte da torcida no estádio luso-brasileiro.

"Primeiramente queria dar parabéns para a torcida pelo carinho, respaldo e acompanhamento que deu ao time e ao Muralha", disse Rueda, após a vitória sobre o Sport por 2 a 0. "Em segundo, parabéns ao time pelo jogo e pelo bom trabalho. Também pelo resultado, que é importante para nós. É muito gratificante porque Muralha vem trabalhando muito bem e hoje teve a chance de abraçar essa oportunidade. Toda a equipe o respaldou."

O apoio se viu nas arquibancadas e também no vestiário, segundo o zagueiro Rhodolfo. "Nós, jogadores, também o apoiamos todo dia. É um cara espetacular. Um excelente goleiro, que já provou isso indo para a seleção brasileira", disse o defensor, ao fim da partida de domingo.

"Nós ficamos muito felizes quando a torcida gritou o nome dele, durante o jogo inteiro tentando dar apoio. Tenho certeza que ele irá nos ajudar muito", declarou o zagueiro, sobre o criticado goleiro flamenguista.

Com o triunfo sobre o Sport, o Flamengo voltou a se aproximar dos líderes do Brasileirão. Na quarta colocação, soma agora 38 pontos, a três do Santos, que é o terceiro colocado na classificação.