Rueda festeja 1 a 0, mas lamenta provável ausência de Guerrero contra Vasco e Flu

Vindo de uma derrota por 2 a 0 para o São Paulo, sofrida no Pacaembu, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Reinaldo Rueda exibiu alívio ao festejar a vitória por 1 a 0 que o Flamengo conquistou sobre o Fluminense, na última quarta-feira à noite, no Maracanã, no confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

+ Flamengo supera o Fluminense e abre vantagem nas quartas da Copa sul-americana​

Em tom de brincadeira ao ser lembrado por um repórter sobre os próximos desafios do time rubro-negro, o treinador chegou a pedir ao profissional de imprensa, rindo, que o deixasse "desfrutar" do triunfo obtido no clássico, no qual festejou o fato de que a sua equipe conseguiu segurar a vantagem de 1 a 0 no placar visando o duelo de volta do mata-mata continental, na próxima quarta, novamente no Maracanã.

"Felizmente, abrimos o marcador e a ideia era controlar o jogo. Mas o Fluminense teve boa reação e buscou o empate (que não ocorreu). Com concentração, tentamos segurar (o resultado)", reconheceu o comandante, em entrevista coletiva, na qual também lamentou a provável ausência de Guerrero nos dois próximos jogos do Flamengo.

O primeiro destes duelos será outro clássico, contra o Vasco, sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E o comandante praticamente já descartou a possibilidade de contar com o atacante peruano nesta partida e também no confronto de volta com o Fluminense pela Copa Sul-Americana.

"Ele (Guerrero) estava hoje (quarta) à tarde no departamento médico, mas estava com dores limitantes para treinar. Penso que vai chegar na data Fifa para viajar para Nova Zelândia (onde o Peru enfrentará a seleção local no próximo dia 11, pela partida de ida da repescagem das Eliminatórias da Copa). E é uma pena que não teremos ele nesse jogos tão importantes para nós", afirmou.

Mesmo sem poder contar com Guerrero, o treinador voltou a cobrar evolução de sua equipe, que na semana que vem também terá o Grêmio pela frente, no dia 5 de novembro, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Agora, porém, o foco está voltado ao clássico com o Vasco. "Vamos enfrentar uma equipe que faz segundo turno excelente. Queremos melhorar em todos aspectos para reivindicar a melhora no Brasileiro", projetou.