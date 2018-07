Rueda lamenta gol contra e cobra maior eficiência do ataque do Flamengo

Reinaldo Rueda evitou reclamar do gol contra marcado pelo lateral Pará no empate do Flamengo com o Fluminense, por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. O treinador preferiu cobrar maior eficiência do ataque que, na sua opinião, poderia ter feito mais nesta rodada do Brasileirão.

"Infelizmente tomamos um gol contra. Situação imponderável do futebol, mas tivemos coragem", ponderou o técnico, poupando Pará. "Penso que devemos melhorar a eficácia e o rendimento. Falta tomar uma melhor decisão na última jogada, no último passe, para conseguirmos os gols."

Por essa razão, Rueda disse aceitar as reclamações da torcida, que chegou a chamar o time de "sem-vergonha" ao fim da partida. "A torcida tem sempre razão. Eles querem que a equipe ganhe. A equipe fez um grande esforço. Pelo resultado eles têm razão. Mas, pela entrega da equipe, é um pouco forte. É a exigência do Flamengo, é paixão. Isso motiva o torcedor do Flamengo."

Quanto ao time, Rueda justificou a surpresa na escalação. Ele começou a partida com Rômulo, ao invés de Willian Arão, que entrou no decorrer do jogo. "O Rômulo vem fazendo um bom trabalho, treinando bem. Temos um plantel bom, com 30 jogadores. Não temos que jogar todo ano com um só. Ele estava treinando bem e por isso a decisão [de dar a chance]", comentou.

O duelo desta quinta serviu de prévia para o confronto entre as duas equipes cariocas nas quartas de final da Copa Sul-Americana. "Vai ser uma partida equilibrada", projetou Rueda. "O Fluminense é uma grande equipe, com jogo coletivo e com jogadores habilidosos. Nós temos que jogar dois ou três jogos antes. Depois vamos pensar no Fluminense."