Rueda vê excesso de confiança do Flamengo, mas elogia reação do time contra o Flu

O técnico do Flamengo, Reinaldo Rueda, avaliou que o Flamengo pagou pelo excesso de confiança no empate em 3 a 3 com o Fluminense, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, pela segunda partida entre os rivais pelas quartas de final da Copa Sul-Americana e que garantiu o time rubro-negro nas semifinais da competição. O colombiano avaliou que a sua equipe foi surpreendida no início do duelo.

+ Flamengo empata com o Fluminense e se classifica à semifinal da Sul-Americana

+ Abel se diz 'orgulhoso e p... da vida' após eliminação

"Penso que o Fluminense nos surpreendeu com o seu gol tão rápido. E esse estilo de arbitragem facilitou, porque foi uma arbitragem que deixou jogar muito. E também tivemos excesso de confiança nos primeiros minutos. Talvez por isso, o Fluminense tenha nos surpreendido", declarou o treinador flamenguista em entrevista coletiva concedida logo após o jogo.

Reinaldo Rueda lamentou os erros cometidos pela equipe - que sofreu dois gols em bolas paradas - e revelou que apostou no "desequilíbrio" do atacante Vinícius Júnior para reverter a desvantagem de dois gols no placar (1 a 3) e buscar a classificação.

"Era (necessário) buscar as alternativas, a solução, com o desequilíbrio de Vinícius (Júnior). Sabia que tinha que apostar, sacrificar primeiro a Trauco, depois Cuéllar, buscando oxigenar a parte ofensiva e potência com Vinícius e depois com Lucas (Paquetá), com sua entrega, temperamento, caráter. E buscar o resultado que nos traria a classificação", explicou Rueda, que elogiou a reação exibida pela equipe após ficar em desvantagem de dois gols no segundo tempo.

"Parabéns ao time pela entrega, pela mística. O Fla demonstrou sua história e seu caráter diante de um rival muito difícil. Foi um jogo intenso contra um rival com muita vontade. Creio que o trabalho feito pelo time foi imposto. Também queria parabenizar a torcida pelo apoio", ressaltou.

A equipe rubro-negra aguarda agora a definição entre Sport e Junior Barranquilla para conhecer o seu adversário na próxima fase da competição sul-americana. Na primeira partida, o time pernambucano foi derrotado em casa pelos colombianos por 2 a 0. Agora, o Sport precisa vencer por três gols de diferença para avançar sem a necessidade de levar a disputa pela vaga para as cobranças de pênaltis.

No Brasileirão, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 17 horas, em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio - que confirmou presença na final da Libertadores também nesta quarta mesmo com a derrota em casa por 1 a 0 para o Barcelona, de Guayaquil - pela 32.ª rodada do campeonato. A equipe rubro-negra ocupa a sétima posição na tabela, com 47 pontos.