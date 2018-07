Rueda vê Flamengo mais forte após vitória sobre Corinthians

O técnico do Flamengo, Reinaldo Rueda, considerou a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, que carimbou a faixa de campeão da equipe paulista, como fortalecedora para o grupo rubro-negro no complemento da competição - o Flamengo jogará na quinta contra o Santos, no Rio de Janeiro, e encerrará sua participação no Brasileirão diante do Vitória, no próximo domingo, em Salvador.

"Para nós, o Brasileirão é super importante. É uma das metas que queríamos, mas é um torneio muito difícil. Estamos com muitas limitações, mas tentando a melhor colocação na tabela. Esse resultado de hoje fortalece a equipe para que nessa quinta-feira a torcida nos acompanhe. Precisamos deles para fazermos exercer nosso mando de campo e conseguirmos um bom resultado", analisou o técnico colombiano, em entrevista coletiva depois do jogo.

Rueda procurou minimizar a discussão entre o atacante Felipe Vizeu e o zagueiro Rodholfo ainda no primeiro tempo da partida. Ambos discutiram após uma cobrança de escanteio do time corintiano. Houve gestos obscenos e os atletas quase se agrediram, o que provocou atraso no reinício do jogo. Companheiros de time tiveram que conter os dois jogadores.

"Acho que é produto dessa tensão. No calor do momento, com toda a adrenalina e com a responsabilidade dos jogadores com todas essas situações. Houve uma situação especial. Foi um pequeno mal entendido. Rhodolfo é um homem com liderança e fez essa reclamação com Vizeu. A reação dele foi normal de um jovem com temperamento e caráter. No intervalo se entenderam e pediram desculpa. É normal em um elenco com esse tipo de pressão, mas que tem amizade e companheirismo", ponderou Rueda.

Após o confronto, Felipe Vizeu e Rodholfo fizeram as pazes e disseram que a situação foi "resolvida". No entanto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) poderá denunciar os atletas pela discussão, mesmo o incidente não tendo sido citado na súmula do jogo pelo árbitro Wagner Reway.

Antes do triunfo sobre o campeão, o Flamengo vinha de duas derrotas seguidas, para Palmeiras e Coritiba. Estes resultados negativos derrubaram a equipe na tabela, mas mantiveram o rubro-negro dentro da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. O Flamengo soma agora 53 pontos e ocupa o sexto lugar.