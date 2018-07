Rueda vê 'resposta boa' de Guerrero a tratamento, mas mantém atacante como dúvida

O técnico Reinaldo Rueda afirmou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que Paolo Guerrero evoluiu de forma satisfatória em seu processo de recuperação intensiva de uma lesão muscular na coxa direita, mas manteve o atacante peruano como dúvida para a partida que o Flamengo fará contra o Botafogo nesta quarta, às 21h45, no Maracanã, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Lesionado desde a derrota por 3 a 2 para o Santos, sofrida no último dia 2 pelo Campeonato Brasileiro, Guerrero dependerá de um teste de vestiário nesta quarta para saber se poderá ser escalado no clássico diante dos botafoguenses. Sem poder contar com a presença do jogador na partida de ida do mata-mata, o Fla empatou por 0 a 0 com o rival no último dia 16, no Engenhão.

"Paolo ontem (segunda-feira) fez primeiro um trabalho com fisioterapeuta e preparador físico e deu uma reposta muito boa. Hoje (terça) também está com mais estímulo, mas o departamento médico não definiu (se irá liberar o atleta para ser relacionado para o jogo). Amanhã (quarta) faremos uma última avaliação para saber se podemos contar com ele", avisou o treinador colombiano, em entrevista coletiva, na qual destacou também que o atacante vem exibindo "muita motivação" para estar em campo.

"É importante não forçarmos. Ele tem muita motivação. Precisamos avaliar quanto tempo poderia estar no campo de acordo com o jogo. Se iniciará ou com quantos minutos poderá entrar. Vamos considerar isso. No entanto, é difícil determinar quanto tempo suportará. Vai ser um jogo intenso e isso será determinante", ressaltou Rueda, que também falou sobre a situação de outros jogadores que se recuperam de lesões, como são os casos de Conca e Berrío.

"Berrío está se recuperando bem. Sua participação é muito importante na parte tática e estratégica", destacou o comandante, que ao mesmo tempo elogiou o meia argentino pelo esforço que está fazendo para poder voltar a atuar. "Conhecemos a trajetória, inteligência e qualidade. Mas ele não está na plenitude de recuperação. A ideia é estimulá-lo e recuperá-lo, para potencializar seu talento. Durante os treinos, sofre um pouco porque não pode cumprir com a exigência total para um nível ideal. É um excelente profissional e está fazendo um esforço tremendo para estar em condições", disse.

Já ao projetar a classificação para a decisão da Copa do Brasil, Rueda receitou: "Para buscar a vaga na final, temos que fazer o melhor jogo. É um grande desafio. E vamos jogar com agressividade". O treinador também alertou sobre os perigos que o Botafogo oferece como adversário na luta por um lugar na final.

"É um adversário muito maduro, que está em um bom momento. (Os jogadores botafoguenses) são muito obedientes taticamente. Sabem sair para jogar e esperar para sair nos contra-ataques. Teremos que jogar bem, pois eles podem apresentar as duas opções", enfatizou.

Para ir à decisão no tempo normal, o Flamengo precisa conquistar uma vitória simples por diferença de um gol. Porém, caso sofra um gol, será obrigado a marcar pelo menos dois, tendo em vista o maior peso das bolas na rede fora de casa aos visitantes para efeito de desempate.