Rugani e Asamoah machucam joelho e desfalcam Juventus por seis semanas

A sofrida vitória da Juventus sobre o Palermo por 1 a 0 no sábado, pela sexta rodada do Campeonato Italiano, rendeu alguns problemas para o técnico Massimiliano Allegri para as próximas partidas.

Coincidentemente, o zagueiro Daniele Rugani e o meia Kwadwo Asamoah machucaram o joelho direito e desfalcarão o time alvinegro por ao menos seis semanas. O primeiro deixou o gramado com 30 minutos de partida, enquanto o outro se lesionou nos minutos finais e deixou a Juventus com um a menos, pois o treinador já havia feito as três alterações.

Rugani teve um problema no ligamento e iniciará tratamento nesta segunda-feira. Asamoah rompeu a cartilagem e precisará passar por cirurgia. Ambos se juntam ao departamento médico com os também lesionados zagueiro Medhi Benatia e o volante Claudio Marchisio.

A Juventus volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Dínamo Zagreb, fora de casa, pelo Grupo H da Liga dos Campeões. O time italiano estreou na competição com um empate sem gols com o Sevilla em casa.