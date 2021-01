Rui Costa é novo diretor executivo do São Paulo no lugar de Raí

O São Paulo já definiu quem será o novo diretor executivo de futebol. Rui Costa chega ao clube para ocupar o lugar de Raí, que vai deixar o cargo após o fim do Campeonato Brasileiro. A chegada do dirigente foi confirmada por Carlos Belmonte Sobrinho, que é conselheiro vitalício e foi colocado pelo presidente Julio Casares no departamento de futebol.

"Acabamos por contratar a terceira peça do tripé. Já havíamos acertado com o Marcos Biasotto, como executivo do futebol da base, e com Muricy Ramalho, como coordenador técnico de todo o futebol. Hoje (quarta-feira), fechamos com o Rui Costa, o executivo de futebol que assumirá o cargo apenas ao final do Campeonato Brasileiro", afirmou Belmonte, em entrevista ao globoesporte.com.

Rui Costa estava afastado do futebol desde fevereiro do ano passado, quando foi demitido do Atlético Mineiro. O dirigente deixou o clube de Belo Horizonte juntamente com o então técnico Rafael Dudamel antes da chegada de Jorge Sampaoli.

O São Paulo será o quinto clube na carreira de Rui Costa. Além do Atlético Mineiro, o dirigente começou no Grêmio e trabalhou ainda na Chapecoense e no Athletico-PR.