Ruiz é regularizado e enfim pode estrear pelo Grêmio

A demora aconteceu por uma falha burocrática do San Lorenzo, da Argentina, último clube de Ruiz, que teve problemas em registrar o contrato no Transfer Matching System (TMS), sistema de transferências da Fifa. Por conta disso, ficou treinando sem poder jogar nas primeiras rodadas do Gauchão.

A tendência é o garoto de 20 anos ser reserva de Zé Roberto, mas a possibilidade de jogar no Gre-Nal vem porque o técnico Enderson Moreira cogita utilizar uma equipe "alternativa" no clássico. O Grêmio também contratou no início do ano o volante Edinho e o zagueiro Pedro Geromel. O primeiro já estreou, enquanto o segundo é reserva.