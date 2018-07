Rummenigge parabeniza jogadores e Guardiola por 25º título alemão do Bayern

"Defender o título, isso é algo grandioso. Só posso fazer um grande elogio à equipe e ao treinador. Jogaram de forma fantástica no ano número 1 depois da conquista da Copa do Mundo, na qual muitos jogadores da nossa equipe participaram", declarou o presidente, também fazendo referência ao título mundial da Alemanha conquistado na Copa do Brasil, ano passado.

Matthias Sammer, diretor esportivo do clube, fez questão de valorizar muito a conquista bávara. "(Vencer) um campeonato não é algo normal. É muito bom, traz um sentimento bom. Todos devem curtir este momento. É um grande título, o mais importante e verdadeiro. Agora podemos nos concentrar nos próximos objetivos", lembrou Sammer. "Estamos bem concentrados para o jogo contra o (Borussia) Dortmund (quarta-feira, pela semi da Copa da Alemanha)."

Já para o presidente de honra do clube, o ex-jogador, campeão mundial como jogador e técnico Franz Beckenbauer, a conquista deste domingo precisa ser celebrada com muita pompa. "O 25º título deve ser comparado com as bodas de prata de um casamento. Os jogadores fizeram um primeiro turno muito bom, o que não era de se esperar depois da conquista do Mundial no Brasil. Ser campeão pela 25ª vez é algO que precisa ser valorizado", completou o kaiser.

Para o técnico do Borussia Mönchengladbach, Lucien Favre, o título está em boas mãos. "O Bayern mereceu. Eles são os melhores", concluiu.