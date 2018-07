Rummenigge prevê Schweinsteiger fora 'por semanas'

Com dores no tendão no joelho esquerdo, o astro da seleção alemã não estará à disposição do técnico Pep Guardiola para o confronto que o Bayern fará contra o Wolfsburg, nesta sexta-feira, pela estreia do Campeonato Alemão.

Por causa do problema, Rummenigge também confirmou que Schweinsteiger ficará fora do amistoso que a Alemanha fará contra a Argentina, mesmo adversário da final da última Copa do Mundo, em 3 de setembro, assim como deverá ser baixa alemã diante da Escócia, quatro dias depois, pelo início das Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

"Nosso médico está confiante de que não será um problema de longo prazo, mas obviamente este não é um problema de uma ou duas semanas. Talvez demore um pouco mais do que isso e nós apenas temos de ser um pouco pacientes", afirmou o dirigente.

Schweinsteiger foi um dos principais jogadores da Alemanha na campanha que resultou na conquista do tetracampeonato mundial, assegurado no último dia 13 de julho com uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, no Maracanã, mas no início da competição a sua situação física ainda preocupava, pois na temporada passada ele foi submetido a duas cirurgias no tornozelo.

Afastado por lesão, Schweinsteiger ficou fora da final da Supercopa da Alemanha, no último dia 13, quando o Borussia Dortmund venceu o Bayern por 2 a 0 e faturou pelo segundo ano consecutivo o título da competição.