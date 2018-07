Rummenigge renova com o Bayern e se mantém no comando diretivo até 2019 Um dos grandes ídolos da história do Bayern de Munique, o ex-atacante Karl-Heinz Rummenigge ampliou seu vínculo com o clube alemão por mais três anos. Presidente do Conselho Diretivo, ele assinou nesta sexta-feira uma renovação contratual para se manter na função até 2019.