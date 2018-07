Rumo ao Barcelona, Arthur se despede do Grêmio, mas diz: 'É um até logo'

O meia Arthur concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho para se despedir do Grêmio. De malas prontas para Barcelona, Arthur reiterou o carinho que tem pelo clube que o projetou para o futebol, agradeceu o apoio dos torcedores e disse que não será um adeus definitivo, já que sua trajetória com a camisa gremista ainda não se encerrou.

+ Zagueiro do Grêmio, Bressan sugere dar a bola ao adversário para furar retrancas

+ Conmebol antecipa uso do VAR para as quartas da Libertadores e da Sul-Americana

Acompanhado do diretor executivo André Zanotta e do diretor de futebol Deco Nascimento, o meia de 21 anos, lembrou das vitórias e títulos com a camisa gremista, o que garante a ele uma saída pela porta da frente do clube. Também disse que a transferência ao Barcelona será boa para todas as partes.

"Queria agradecer a todos que torceram por mim e sempre compareceram na Arena. É um dos lugares onde mais gosto de estar, vestindo a camisa do Grêmio. O Grêmio me proporcionou muitas alegrias, é uma vida no clube, serei eternamente grato a dirigentes, funcionários, torcedores, todos. Vai ser bom para todos. E dizer um até logo, não um adeus", afirmou.

"Realmente estou realizando um sonho, como realizei em vestir a camisa do Grêmio. Só tenho que agradecer. E dizer um até logo. Não será o final da minha trajetória no Grêmio, eu vou voltar. Estou aqui desde os 14 anos, fico feliz de sair pela porta da frente, fico orgulhoso e feliz pela forma que tudo ocorreu, sem nada no escuro, tudo transparente. Tenho certeza que as portas estarão sempre abertas para mim", acrescentou o jogador.

A ida de Arthur ao Barcelona estava prevista para acontecer em janeiro de 2019. No entanto, depois de muita negociação, o Grêmio recebeu uma compensação financeira e, enfim, cedeu, liberando o jogador para ir já neste mês de julho, período de preparação dos clubes europeus para o começo da próxima temporada.

Fora a quantia pela antecipação da saída do meia, o Barça pagará ao Grêmio 30 milhões de euros (cerca de R$ 132 milhões) e mais 9 milhões de euros (cerca R$ 41 milhões) em variáveis, que se referem a objetivos que o jogador consiga cumprir no time espanhol e que não foram reveladas. Além disso, existe a possibilidade do clube brasileiro disputar o Torneio Joan Gamper com o Barcelona a partir de 2019.

"Para a torcida, fica o agradecimento. Graças a eles, posso realizar outro sonho. Todos os momentos felizes na Arena foram graças a eles. E deixar um até logo, não encerra aqui minha trajetória no Grêmio. Quando eu voltar para o Brasil, o Grêmio vai ser o clube do meu coração", concluiu Arthur.

Arthur se despede do Grêmio após defender o time tricolor em 70 jogos, com seis gols marcados. Foi um dos principais jogadores na conquista da Copa Libertadores no ano passado. Também venceu a Copa do Brasil em 2017 e o Campeonato Gaúcho em 2018. Neste ano, devido a lesões, jogou menos. Fez 18 partidas e balançou as redes quatro vezes.