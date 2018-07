Rumores colocam Malouda e Ancelotti no PSG em 2012

O francês Malouda, de 31 anos, passou a maior parte da última temporada esquentando o banco do Chelsea, e por isso pode tentar uma transferência em janeiro.

"Não estou tendo tempo de jogo suficiente. É limitado demais para as ambições que eu tenho. Não posso ficar feliz com isso. Se for necessário, vou sair", disse Malouda na terça-feira à imprensa francesa. O lateral trocou o Olympique Lyon pelo Chelsea em 2007. O jornal Le Parisien disse que Malouda gostaria de ir para o PSG

O jornal diz também que Antoine Kombouare deve deixar o comando da equipe parisiense, apesar de o time atualmente liderar o Campeonato Francês, e que Ancelotti - ex-Chelsea - estaria sendo sondado.

O PSG, que também negocia a contratação de David Beckham, divulgou nota na semana passada afirmando que há "discussões serenas" com o atual treinador. Analistas interpretaram isso como sinal de que os dias do treinador estão contados, e que seu perfil, discreto demais, não combina com as ambições dos qatarianos que controlam o clube.

O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do PSG, trabalhou com Ancelotti no Milan, e a imprensa diz que já há um princípio de acordo com o italiano, que anteriormente dizia ter a intenção de voltar a trabalhar na Inglaterra.