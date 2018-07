Runco avisa que é cedo para falar em intervenção cirúrgica em Adriano

RIO - Falar em nova cirurgia para Adriano e sobre o futuro de sua carreira não passa de especulação no momento. É o que garante José Luiz Runco, médico do Flamengo que vai conduzir o processo de recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles de Adriano, sofrida em abril do ano passado, quando estava no Corinthians.

Em entrevista à Agência Estado, Runco diz que não há como prever uma nova intervenção cirúrgica no pé esquerdo do atacante antes que todos os exames sejam realizados e analisados. O médico rubro-negro, e também da seleção brasileira, promete um posicionamento definitivo na semana que vem.

"Estamos fazendo uma pesquisa completa, com vários exames laboratoriais, clínicos e de imagem. O que disserem até vermos os resultados é especulação", afirmou Runco, que esteve nesta terça em São Paulo para um evento da Fifa e viaja quinta para Salvador, onde participa de um seminário sobre cirurgia em joelhos. Ele só volta ao Rio no domingo.

Runco esteve com Adriano para uma conversa de uma hora na segunda-feira. Um dia depois, ele se recusou a comentar se o jogador mancava no encontro. "Temos que ter tranquilidade. O Adriano não é um tornozelo, é um ser humano", argumentou o médico.

Quando indagado sobre a possibilidade de Adriano retomar a carreira de forma plena, sem restrições de movimento, Runco também evitou fazer prognósticos. "Só posso falar sobre isso depois que analisar os resultados dos exames."

O chefe médico rubro-negro diz estar em contato constante com os médicos do Corinthians, em especial com Joaquim Grava, que comandou a primeira cirurgia no tendão de Aquiles de Adriano. No entanto, Runco não quis abordar o relatório do clube paulista que acusa o desinteresse do jogador no processo de recuperação. Ele faltou a dezenas de sessões de fisioterapia e treinamentos, o que ocasionou a má cicatrização da lesão, motivo apontado para uma nova operação.

As dúvidas sobre o assunto devem ser dirimidas na semana que vem, quando Runco e Adriano vão sentar-se lado a lado para dar detalhes dos próximos passos da recuperação do atacante e uma estimativa de quando se daria o possível retorno aos gramados.