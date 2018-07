Rússia bate Eslováquia em amistoso preparatório para Copa

MOSCOU - A Rússia deu início aos preparativos para a Copa do Mundo com uma vitória sobre a Eslováquia por 1 x 0 em São Petersburgo, nesta segunda-feira, com Alexander Kerzhakov marcando o único gol da partida a oito minutos do final.

O técnico Fabio Capello começou o jogo com um time forte, incluindo sete dos prováveis titulares na partida de abertura da Rússia na Copa do Mundo contra a Coreia do Sul em Cuiabá, em 17 de junho. Os primeiros 15 minutos ditaram o ritmo da partida, com os russos claramente evitando arriscar uma lesão antes do retorno da Rússia a uma Copa, após 12 anos ausente, enquanto os eslovacos já tinham a cabeça voltada para as férias, depois de ter perdido a classificação nas eliminatórias.

Alan Dzagoev, figura apagada sob o comando de Capello, esteve brilhante, enquanto Miroslav Stoch se mostrou engenhoso para os eslovacos, mas nenhum dos dois chegou a dar trabalho aos goleiros durante o primeiro tempo. E o segundo tempo teve ritmo ainda mais lento, tendo os dois técnicos realizado várias substituições.

Quando a partida parecia destinada a um empate, o reserva Kherzhakov colocou a Rússia em vantagem ao ficar sozinho para cabecear o cruzamento açucarado de Maxim Kanunnikov e furar o gol de Ján Mucha. "No momento, o fundamental é colocar o time em forma", disse Capello. "Nossos treinamentos foram muito intensos na semana passada, então os jogadores não estavam nas melhores condições."

"Acho que estávamos organizados na defesa e isso é muito importante. Em termos de ataque, tenho certeza que podemos jogar melhor. Precisamos nos movimentar mais rápido. Estou feliz que ninguém se lesionou."