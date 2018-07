Rússia bate Israel e tira Portugal da liderança do grupo

Nas Eliminatórias Europeias, apenas o líder de cada grupo garante vaga direta na Copa, enquanto o segundo colocado pode ter chance na repescagem. Assim, a Rússia ficou em situação bastante confortável para se garantir na disputa do Mundial no Brasil.

Agora, Rússia e Portugal estão com os mesmos oito jogos disputados. Os dois últimos compromissos russos são contra os fracos Luxemburgo e Azerbaijão, ambos em outubro, quando precisará de duas vitórias simples para conseguir a classificação direta.

Já Portugal, que não joga nesta terça-feira pelas Eliminatórias - faz amistoso com o Brasil nos Estados Unidos -, ainda sonha com a liderança do grupo, mas ficou em boa situação para assegurar o segundo lugar. Está com cinco pontos de vantagem sobre o terceiro colocado Israel, contra quem ainda jogará - depois, também enfrenta Luxemburgo pela última rodada.

No jogo desta terça-feira em São Petersburgo, todos os gols saíram no segundo tempo. A Rússia abriu o placar aos cinco, com Berezutskiy, e ampliou dois minutos depois, com Kokorin. O terceiro gol russo saiu aos 29, com Glushakov. E Israel descontou já nos acréscimos, com Zehavi.