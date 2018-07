Rússia dá garantias à Fifa que crise econômica não afetará a Copa de 2018

Blatter afirmou estar "vigilante" com a situação econômica da Rússia depois que o rublo (moeda local) perdeu metade do seu valor, numa consequência da queda do preço de petróleo e das sanções internacionais aplicadas à Rússia por conta da crise com a Ucrânia,

Ainda de acordo com o dirigente suíço, no encontro desta sexta-feira Putin disse que a Rússia não tem qualquer intenção de pedir à Fifa para mudar o planejamento referente à Copa do Mundo. "Nós acreditamos que a Rússia vai encontrar uma solução", garantiu Blatter.

Com a previsão de uma recessão que reduziria o PIB da Rússia em 2,9% em 2015, a Fifa chegou a sugerir a retirada de uma das 11 cidades-sede, de forma a diminuir o custo do Mundial. Putin, porém, assegurou que tal medida não é necessária.