Rússia desiste oficialmente de sediar Copa de 2022

As regras da Fifa estipulam que não se podem realizar duas Copas do Mundo seguidas no mesmo continente. Agora, a Rússia compete contra Inglaterra e as candidaturas conjuntas de Bélgica e Holanda e Espanha e Portugal pelo direito de organizar o torneio de 2018. Estados Unidos, Austrália, Japão, Coreia do Sul e Catar pleiteiam o Mundial de 2022.

O Comitê Executivo da Fifa elegerá ambas as sedes em 2 de dezembro, apesar de um escândalo de votos de representantes da entidade ter estourado nos últimos dias, levantando suspeitas sobre a idoneidade da eleição das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022.