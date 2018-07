Rússia domina e bate a Nova Zelândia na abertura da Copa das Confederações

A Rússia cumpriu seu dever e venceu sem maiores dificuldades a frágil Nova Zelândia neste sábado, na abertura da Copa das Confederações. Em uma bonita festa da torcida no Estádio São Petersburgo, com direito à presença do presidente Vladimir Putin e de Pelé nas tribunas, o time da casa dominou o confronto e levou a melhor por 2 a 0, com gols de Boxall, contra, e Smolov.

O resultado dá aos anfitriões os primeiros pontos no Grupo A do torneio, mas, mais do que isso, sela a paz da equipe com a torcida. Afinal, a Rússia chegou para a Copa das Confederações sob muitas dúvidas e com resultados recentes pífios. Ao menos neste sábado, no entanto, a seleção foi apoiada ao longo dos 90 minutos e buscou o resultado com um boa atuação.

A Nova Zelândia, por sua vez, tentou jogar dentro de suas características, fechada, mas viu o adversário construir o placar em tarde infeliz do zagueiro Boxall, que marcou o primeiro gol contra e falhou no segundo.

O Grupo A terá sua primeira rodada finalizada neste domingo com o confronto entre Portugal e México em Kazan, ao meio-dia (horário de Brasília). No mesmo dia, o Grupo B terá sua primeira partida realizada, entre Camarões e Chile, às 15 horas, em Moscou.

O JOGO - Embalada pela bonita festa nas arquibancadas, a Rússia foi para cima no início e criou bons momentos antes dos dez minutos. O primeiro chute aconteceu aos dois, quando Golovin, uma das principais apostas da equipe, arriscou de fora da área e deu trabalho para Marinovic.

Aos seis, Samedov cruzou e Vasin acertou a trave. A bola entraria, mas McGlinchey, em cima da linha, afastou. A blitz russa seguiu e logo aos oito, a Nova Zelândia se safou mais uma vez. Poloz recebeu na área, dominou e tocou na saída do goleiro. O chute não saiu firme, o que permitiu que Smith afastasse embaixo do gol.

Era impossível manter aquele ritmo e, por isso, a Rússia passou a administrar a partida. Mas justamente quando a Nova Zelândia parecia menos sofrer, saiu o primeiro gol. Erokhin apertou a saída de bola adversária, roubou e tocou para Poloz, que, esperto, encontrou Glushakov. O meio-campista recebeu em velocidade e deu um toque por cima do goleiro. A bola ainda bateu na trave, voltou no corpo de Boxall e tomou a direção do gol.

Sem levar qualquer susto, a Rússia seguiu administrando o confronto e se mostrava satisfeita com a vantagem. Mas na volta para o segundo tempo, voltou a pressionar. Logo aos dois minutos, Poloz recebeu cruzamento da direita e cabeceou para grande defesa de Marinovic. O goleiro ainda mostrou explosão para bloquear o chute de Erokhin no rebote.

Marinovic se transformava em um dos personagens da partida e voltou a salvar a Nova Zelândia aos sete, em bela finalização de Poloz. Mas aos 23, nada pôde fazer. Smolov recebeu no meio de campo, fez boa jogada e abriu pela direita com Samedov. O ala chegou cruzando rasteiro, Boxall furou ao tentar cortar e a bola ficou limpa para o próprio Smolov tocar para a rede.

O segundo gol fez a Rússia relaxar, e aí, a Nova Zelândia quase chegou ao gol de honra. Aos 31, Thomas arriscou de fora da área e exigiu grande defesa de Akinfeev. Na cobrança de escanteio, Smith desviou de cabeça e Zhirkov tirou em cima da linha. Mas nada que estragasse a festa russa, que ficou completa com os aplausos da torcida após o apito final.

Ficha técnica:

Rússia 2 X 0 Nova Zelândia

Rússia: Akinfeev; Dzhikya, Vasin e Kudryashov; Samedov, Glushakov, Erokhin (Tarasov), Aleksandr Golovin e Zhirkov; Poloz (Bukharov) e Fedor Smolov (Miranchuk). Técnico: Stanislav Cherchesov.

Nova Zelândia: Marinovic; Deklan Wynne, Andrew Durante, Tommy Smith, Boxall e Kip Colvey (Patterson); Ryan Thomas, Barbarouses (Tuiloma) e McGlinchey; Chris Wood e Marco Rojas (Smeltz). Técnico: Anthony Hudson.

Gols: Boxall (contra), aos 30 minutos do primeiro tempo. Smolov, aos 23 minutos do segundo tempo.

Árbitro: Wilmar Roldán (Fifa/Colômbia).

Cartão amarelo: Não houve.

Renda: Não disponível.

Público: 50.251 pagantes.

Local: Estádio São Petersburgo, em São Petersburgo (Rússia).