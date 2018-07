Rússia e Chile empatam em amistoso preparatório para a Copa das Confederações

As seleções da Rússia e do Chile empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira, em amistoso realizado na VEB Arena, em Moscou, que serviu como preparação para ambas as equipes visando a disputa da Copa das Confederações. Os gols da partida saíram no segundo tempo.

Aos dez, o lateral-direito Isla abriu o placar para os chilenos. O atacante Alexis Sánchez, que havia iniciado o duelo no banco de reservas, fez grande jogada logo após entrar em campo, se livrando da marcação e dando um passe por cobertura que encontrou o companheiro livre de marcação para fazer o gol: 1 a 0.

Na sequência, o meio-campista Martín Rodríguez perdeu uma ótima oportunidade após mais um grande passe de Sánchez. Mas aos 21 minutos, em uma cobrança de escanteio, o zagueiro Vasin cabeceou forte para empatar a partida no estádio do CSKA Moscou: 1 a 1.

A seleção chilena garantiu lugar na Copa das Confederações por ser a atual campeã da Copa América, enquanto a Rússia é a anfitriã do torneio. A Copa das Confederações começa no próximo dia 17, com o duelo entre a seleção russa e a Nova Zelândia. No dia seguinte, o Chile vai estrear diante de Camarões.