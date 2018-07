Rússia e Ucrânia podem ficar em grupos diferentes na Copa 2018

Rússia e Ucrânia podem ser colocadas em grupos diferentes na Copa do Mundo de 2018 se os ucranianos se classificarem e as relações entre os dois países não melhorarem, disse a Fifa nesta terça-feira. No entanto, a entidade negou um comentário atribuído ao presidente da entidade, Joseph Blatter, que, segundo a agência R-Sport, afirmou: "pode ter certeza sobre isso", em resposta a uma pergunta sobre se os dois países ficariam separados.

"O presidente não disse que eles ficariam separados ou que uma decisão foi tomada. Parece (ter havido) um erro de tradução", disse a Fifa em comunicado à Reuters.

"O que o presidente da Fifa realmente disse foi que, em qualquer fase, o objetivo é sempre evitar problemas, como foi feito no passado entre as equipes em que as altas tensões podem ser antecipadas."

"Na situação Ucrânia/Rússia, ele disse que nós temos que ver como isso evolui, mas, se a situação geopolítica permanecer como está agora, quando se tratar da competição final, a Fifa poderia decidir que as respectivas seleções não fiquem no mesmo grupo", acrescentou.