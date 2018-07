Rússia elege substituto de Isinbayeva na agência antidoping do país

O substituto de Yelena Isinbayeva à frente da Agência Antidoping Russa (Rusada, na sigla em inglês) está definido. Nesta terça-feira, Alexander Ivlev venceu a eleição para órgão, que está suspenso pela Agência Mundial Antidoping (Wada).

Ivlev é um executivo de contabilidade. O agora novo comandante do conselho fiscal da Rusada, cargo que vinha sendo exercido por Isinbayeva, dirige as operações da empresa de serviços financeiros EY na Rússia.

Isinbayeva foi nomeada para a Rusada em dezembro, o que irritou a Wada por causa das suas amplas críticas às investigações da agência e também às punições impostas ao esporte russo, o que incluiu a proibição de participação de competidores russos nos eventos de atletismo da Olimpíada do Rio, no ano passado, algo que a afetou diretamente.

Em maio, Isinbayeva deixou a agência após a Wada declarar que ela não poderia permanecer no cargo em razão de também fazer parte do Comitê Olímpico Russo, o que representava um conflito de interesses, na visão da agência.

A Rusada está suspensa pela Wada desde 2015 pelo sua participação no encobrimento do esquema de uso de substâncias proibidas por atletas do país.