Rússia elimina Irã e vai à final do Mundial de Futsal pela 1ª vez

Com uma vitória suada em Medellín, a seleção da Rússia eliminou o Irã na noite desta terça-feira e garantiu vaga na final do Mundial de Futsal, que está sendo disputado na Colômbia. Em duelo de belos gols, o time russo venceu, por 4 a 3, a seleção que havia despachado o Brasil nas oitavas de final.

É a primeira vez que a seleção russa disputará uma final de Mundial. Seu adversário sairá do confronto entre Argentina e Portugal, que vão se enfrentar nesta quarta, na cidade de Cali. A grande final e a disputa do terceiro lugar serão disputados no sábado, ambos em Cali.

Com o resultado, a Rússia eliminou mais um dos favoritos ao título. Nas quartas, já havia batido a Espanha. O time iraniano vinha sendo a maior surpresa do Mundial, por eliminar o Brasil, então bicampeão mundial. Com a queda nas oitavas, a seleção brasileira registrara sua pior campanha da história em Mundiais.

Nesta terça, russos e iranianos fizeram um confronto marcado pelo equilíbrio, do início ao fim. A Rússia abriu o placar, mas logo o rival buscou o empate. A situação se repetiu quando os russos anotaram o segundo gol. A equipe russa anotou o terceiro e conseguiu marcar o quarto logo na sequência. O Irã, então, descontou e fez pressão no final para tentar novo empate. Desta vez, sem sucesso.

Com uma equipe recheada de brasileiros naturalizados, a Rússia contou com pouco brilho de Eder Lima e Robinho desta vez. Já o goleiro Gustavo foi muito bem e foi um dos responsáveis pela vitória, em razão das boas defesas realizadas na parte final do jogo. Os principais destaques do time russo foram Lyskov, Abramov, Cishkala e Shayakhmetov nesta noite.