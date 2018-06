Rússia empata com Turquia e aumenta série sem vitórias para 7 jogos

A Rússia empatou com a Turquia por 1 a 1 em amistoso disputado nesta terça-feira, na Arena CSKA, em Moscou, e aumentou o jejum de vitórias da seleção do país-sede da Copa do Mundo para sete jogos. Apesar de ir para o intervalo com a vantagem no placar, a equipe treinada por Stanislav Cherchesov sofreu o empate na segunda etapa e se mostrou confusão na tentativa de armar jogadas para chegar à vitória.

A primeira chance clara de gol foi da Turquia, mas Caglar Soyuncu cabeceou para fora após falta cobrada na área para o zagueiro concluir livre de marcação. Depois de falhar no ataque, o defensor cometeu erro crucial na defesa, ao errar passe na saída de jogo, aos 36 minutos, e o lance terminar em finalização perfeita por cobertura de Alexander Samedov.

A Rússia foi para o intervalo com o placar de 1 a 0 a favor, mas sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Yunus Malli, que havia entrado no início da etapa final, recebeu bola em velocidade no contra-ataque, ajeitou para a perna esquerda e bateu forte de fora da área, sem chance para Igor Akinfeev - a bola entrou no canto direito do goleiro, fora do alcance do russo.

Ausente na Copa do Mundo deste ano, a Turquia aproveitou o amistoso para fazer as seis alterações permitidas, enquanto a Rússia mexeu três vezes, mas a manutenção da maior parte dos titulares não foi o suficiente para chegar a mais um gol. Na chance mais clara, aos 25 minutos, Fedor Smolov recebeu dentro da área, deu um corte para a perna direita, mas chutou longe do gol.

A última vitória da seleção russa em um jogo oficial foi em 7 de outubro de 2017, contra a Coreia do Sul, por 4 a 2, também na Arena CSKA. Desde então, derrotas por 3 a 0 para o Brasil, 3 a 1 para a França, 1 a 0 para a Áustria e 1 a 0 para a Argentina, além de empates por 1 a 1 com o Irã e 3 a 3 com a Espanha.

A próxima partida da Rússia já vai ser a estreia da equipe na Copa do Mundo - os anfitriões vão enfrentar a Arábia Saudita no dia 14, na partida de abertura do Mundial, no Estádio Luzhniki, em Moscou. Integrantes do Grupo A, os russos também vão jogar na primeira fase contra o Egito, no dia 19, e o Uruguai, no dia 25.