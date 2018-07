Rússia escolhe Itu como base na Copa do Mundo

SÃO PAULO - A seleção da Rússia escolheu a cidade paulista de Itu como base durante a Copa do Mundo de 2014, disse o técnico Fabio Capello nesta quarta-feira.

"Acho que teremos uma posição muito boa diante da nossa escala de jogos. Essa é opção perfeita para nós", disse o treinador italiano, de 67 anos.

A Rússia, que vai disputar uma grande competição internacional pela primeira vez desde 2002, escolheu a cidade com apenas 150 mil habitantes depois que a Alemanha desistiu de se hospedar no local e decidiu ficar na Bahia.

"Fabio Capello queria esta base", disse o vice-presidente da União Russa de Futebol, Anatoliy Vorobiev. "Havia uma grande disputa, mas graças aos esforços de nossos parceiros, conseguimos atender à demanda do nosso treinador."

Itu, a aproximadamente 20 minutos do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, também vai receber a seleção japonesa durante o Mundial.

A Rússia está no Grupo H ao lado de Bélgica, Argélia e Coreia do Sul, e vai disputar as partidas da primeira fase em Cuiabá, Rio de Janeiro e Curitiba.