Rússia inclui Mário Fernandes em lista prévia de 28 convocados para a Copa

O técnico Stanislav Cherchesov anunciou nesta sexta-feira a lista preliminar de convocados da seleção russa para a Copa do Mundo e incluiu o lateral-direito Mário Fernandes, que é brasileiro, mas se naturalizou, na sua relação de 28 nomes. Atualmente, ele joga pelo CSKA Moscou.

Além de Mário Fernandes, Cherchesov também convocou o defensor Ruslan Kambolov, que foi investigado pela Fifa por acusação de doping. O caso surgiu depois de um relatório da Agência Mundial Antidoping apontar encobrimento de resultados positivos em exame antidoping em vários esportes, incluindo o futebol. Os advogados do jogador declararam, porém, que o caso foi encerrado por falta de provas, algo que não foi confirmado pela Fifa.

Da relação de 28 nomes, apenas três jogadores são de clubes de fora da Rússia. Eles são o meia-atacante do Villarreal Denis Cheryshev, o defensor do Fenerbahçe Roman Neustaedter e o goleiro do Brugge Vladimir Gabulov.

Alexander Kokorin, atacante do Zenit, é uma ausência notável, por não ter se recuperado de uma lesão no joelho. Isso deixa Fyodor Smolov, do Krasnodar, e Artyom Dzyuba, do Arsenal Tula, como as principais opções do setor ofensivo.

Cherchesov também divulgou uma relação de sete reservas e ela conta com outro brasileiro naturalizado russo, o goleiro Guilherme Marinato, do Lokomotiv Moscou. Ele é a quinta opção do treinador para o gol, pois outro quatro nomes foram incluídos na lista prévia.

Anfitriã da Copa, a Rússia enfrenta um jejum de cinco jogos sem vitórias. Desde o início de 2016, atuou 13 vezes contra equipes que estarão no Mundial e só venceu em uma oportunidade, contra a Coreia do Sul.

No Grupo A, a Rússia enfrentará a Arábia Saudita no jogo de abertura da Copa do Mundo em 14 de junho, em Moscou. Depois, pegará o Egito, no dia 19, em São Petersburgo, e o Uruguai, em 25 de junho, em Samara.

Para antes do torneio, a Rússia marcou amistosos contra a Áustria, em 30 de maio, em Innsbruck, e diante da Turquia, em Moscou, em 5 de junho. A lista preliminar de deverá ser reduzida a 23 jogadores até o dia 4 de junho.

Confira a listra preliminar de convocados da Rússia:

Goleiros: Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir Gabulov (Brugge), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Andrei Lunev (Zenit St. Petersburg).

Defensores: Vladimir Granat, Ruslan Kambolov, Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moscou), Roman Neustadter (Fenerbahçe), Konstantin Rausch (Dínamo de Moscou), Andrei Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit St, Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moscou).

Meio-campistas: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moscou), Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit St. Petersburg), Roman Zobnin, Alexander Samedov (Spartak Moscou), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Alexander Tashaev (Dínamo de Moscou), Denis Cheryshev (Villarreal).

Atacantes: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Fedor Smolov (Krasnodar), Fedor Chalov (CSKA Moscou).

Confira a lista de suplentes da Rússia:

Goleiro: Guilherme Marinato (Lokomtiv Moscou).

Defensores: Vladislav Ignatyev (Lokomotiv Moscou), Dmitry Kombarov (Spartak Moscou).

Meio-campistas: Denis Glushakov (Spartak Moscou), Anton Shvets(Akhmat Grozny).

Atacantes: Anton Zabolotny, Dmitry Poloz (Zenit St. Petersburg).